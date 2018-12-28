Полиция Москвы откроет охоту на «криминальных» дронов
В столице сформируют комплексы беспилотников для ликвидации дронов-нарушителей. Первые аппараты поступили в распоряжение полиции.
Об этом сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников. Он рассказал, что к весне сформируют полноценные комплексы.
Полицейские дроны станут применять для высотного наблюдения, патрулирования и осмотра места происшествий. На них установят спецоборудование для ликвидации беспилотников, ведущих нелегальную съемку или доставляющих запрещенный груз.
Черников констатировал, что пока в Москве нет всплеска преступлений, совершенных с использованием дронов.
«Мы предвосхищаем ситуацию, работаем на опережение и понимаем, что у полиции должны быть такие технические средства», - сказал он.
Каждый комплекс будет включать несколько мультикоптеров весом от 800 г до 16 кг и беспилотники самолетного типа. Они смогут воздействовать на дрон-нарушитель с расстояния до 600 м, нейтрализуя радиосигнал, пишут «Известия».
Сечас в Москве внутри МКАД запрещено использовать беспилотные летательные аппараты. За пределами кольцевой автодороги запускать дроны можно с разрешения департамента региональной безопасности. В противном случае нарушителю грозит штраф в размере 3-5 тыс. рублей.
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