Беспилотные авто в России пометят спецнаклейкой «А»

Беспилотные авто в России пометят спецнаклейкой «А»

Беспилотные автомобили в России оснастят специальной наклейкой «А» («Автономное вождение»). Об этом сообщил пресс-секретарь НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

По мнению разработчиков, новый знак будет способствовать повышению безопасности на дорогах. Он разрабатывался в соответствии с ГОСТом и предусматривает обязательное использование на машинах с высокой степенью автоматизации. Прототип знака презентуют на форуме Urban Mobility 30 ноября, сообщает ТАСС.

Сейчас их количество ограничено, в будущем спецнаклейка будет доступна для всех. Знаком планируют оснастить беспилотные автомобили, участвующие в эксперименте в Москве и Татарстане.

Напомним, с 1 декабря там пройдет испытание беспилотников на дорогах общего пользования. Эксперимент завершится 1 марта 2022 года. По его итогам планируется внести изменения в правила дорожного движения для данного вида транспортных средств.

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