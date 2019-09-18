Беспилотные авто оснастят тепловизионными камерами

Шведский поставщик автотехники Veoneer заявил о выигрыше производственного контракта с «ведущим» автопроизводителем на производство тепловизоров для беспилотных машин.

Это значит, что в ближайшие годы в мире появится первый беспилотный автомобиль, оснащенный в качестве датчика тепловизионной камерой.

О каком именно автопроизводителе идет речь пока неизвестно.

Однако генеральный директор Veoneer Ян Карлсон назвал новый контракт «наградой» и подчеркнул его колоссальное техническое значение для следующих поколений автомобилей.

«Тепловые камеры имеют решающее значение для повышения безопасности автономных транспортных средств из-за их уникальных возможностей обнаружения», — подчеркнул господин Карлсон.

Начало производства камер для беспилотных авто запланировано на 2021 год, передает Automotive News.

Ранее «Яндекс» решил расширить парк беспилотных автомобилей.