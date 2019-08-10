Бесконтактная оплата появится на всех маршрутках столицы

С сентября на всех наземных маршрутах Москвы можно будет оплачивать проезд с помощью банковской карты или смартфона. Это около 800 маршрутов автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов, отмечается на сайте мэра Москвы.

При этом стоимость проезда при бесконтактной оплате составит 42 рубля. Проездной билет, который можно купить у водителя, стоит на 13 рублей дороже.

Ранее стало известно, что КамАЗ запустит в Москве производство электробусов.