Бесконтактная оплата появится на всех маршрутках столицы

Бесконтактная оплата появится на всех маршрутках столицы

Фото: Blog Fiesta

С сентября на всех наземных маршрутах Москвы можно будет оплачивать проезд с помощью банковской карты или смартфона. Это около 800 маршрутов автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов, отмечается на сайте мэра Москвы.

При этом стоимость проезда при бесконтактной оплате составит 42 рубля. Проездной билет, который можно купить у водителя, стоит на 13 рублей дороже.

Ранее стало известно, что КамАЗ запустит в Москве производство электробусов.

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