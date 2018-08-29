В Берлине воссоздадут печально знаменитую стену XX века

В центре немецкой столицы вновь возведут Берлинскую стену.

Она будет лишь копией того сооружения, которое разделяло ФРГ и ГДР с 1961 по 1989 год.

Возведенный художниками арт-объект можно будет посетить в течение четырёх недель.

По замыслу создателей, посетители зоны, обнесённой Берлинской стеной, смогут оказаться в «другой стране» и понять, что значит утратить чувство свободы, передает «НСН» со ссылкой на «Известия».