ФРГ хочет вернуть присвоенные СССР культурные ценности

Германия потребовала от России вернуть культурные ценности, вывезенные после Второй мировой войны. В ФРГ напомнили, что передали РФ четыре предмета искусства.

Как сообщили в немецком посольстве в Москве, Германия хочет вернуть троянскую коллекцию археолога Генриха Шлимана, представленную в ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитаже, Эберсвальдский клад и тысячи золотых предметов и украшений времен IX века до нашей эры. Посольство указало, что в 2017 году России передали четыре картины, вывезенные в 1944 году из Гатчинского дворца.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой пояснил «Известиям», что Москва не собирается передавать культурные ценности до нормализации диалога с Берлином. Он также напомнил, что в России действует закон 1988 года «О ценностях, перемещенных в Россию в результате Второй мировой войны и ее последствий», который запрещает вывозить предметы искусства в другие страны.

Троянская коллекция была передана СССР в 1945 году. Трофеи хранили в строгой секретности. В 1993 году правительство России сообщило, что коллекция находится в Москве.