Беременных женщин и подростков станут лучше кормить в колониях
Для беременных женщин, подростков и инвалидов, отбывающих наказание в колониях, установили усиленный рацион питания. Соответствующий приказ Минюста вступил в силу.
Он учитывает нормы лечебного питания для беременных и кормящих женщин в роддомах, а также для детей разных возрастов в больницах и инвалидов I и II групп. Они будут получать повышенные нормы питания в колониях и следственных изоляторах.
При этом не уточняется, какими именно дополнительными продуктами их станут снабжать.
В приказе указаны нормы замены одних продуктов другими, а также определен рацион на случай, если приготовление горячей пищи невозможно, передает телеканал «360».
Следующая новость Названа сумма «золотого парашюта» для воронежского замгубернатора
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии