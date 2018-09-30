Беременных женщин и подростков станут лучше кормить в колониях

Для беременных женщин, подростков и инвалидов, отбывающих наказание в колониях, установили усиленный рацион питания. Соответствующий приказ Минюста вступил в силу.

Он учитывает нормы лечебного питания для беременных и кормящих женщин в роддомах, а также для детей разных возрастов в больницах и инвалидов I и II групп. Они будут получать повышенные нормы питания в колониях и следственных изоляторах.

При этом не уточняется, какими именно дополнительными продуктами их станут снабжать.

В приказе указаны нормы замены одних продуктов другими, а также определен рацион на случай, если приготовление горячей пищи невозможно, передает телеканал «360».