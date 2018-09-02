У берегов Дании задержали судно с россиянами на борту

В Дании арестовали судно «Новая Земля» с 19 гражданами России на борту. Об этом рассказали в российском профсоюзе моряков.

Собственником судна является Мурманское морское пароходство.(ММП). Задержание судна произошло у мыса Скаген, сообщает ТАСС.

«На борту судна 19 россиян, дальнейшая судьба которых, как и многих других моряков компании, неизвестна», - сообщил координатор Международной федерации транспортников (МФТ) в России Сергей Фишов.

Ранее в аналогичную ситуацию попал теплоход «Заполярье» у берегов испанского автономного города Сеута. За полтора месяца ММП репатриировало только шестерых моряков, судьба остальных неизвестна.