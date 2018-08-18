Бензин снова пошел в рост
Оптовая закупка бензина выросла на семь процентов за период с 10 по 17 августа. Такие данные приводятся на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Рост цен на бензин стал первым после повышения в мае, когда власти приняли меры по заморозке стоимости топлива. С 10 по 17 августа цена Аи-92 выросла на 6,7% (до 46,137 тыс. рублей за тонну), Аи-95 – на 7,4% (до 49,4 тыс.), сообщает Lenta.ru.
Причиной повышения называют сокращение производства бензина на нефтеперерабатывающих заводах из-за их ремонта и ослабления рубля. Уменьшились и объемы торгов.
Рост топлива был зафиксирован в апреле, когда бензин подорожал на 8%. В ответ на это власти отмени повышение акцизов на бензин.
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