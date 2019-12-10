Бэнкси представил новую работу в преддверии Рождества

Британский уличный художник Бэнкси нарисовал новую работу.

Она посвящена предстоящему Рождеству. Граффити появились на одной из стен британского Бирмингема.

«Боже, храни Бирмингем. За 20 минут, в течение которых мы снимали Райана на его скамейке, прохожие дали ему горячий напиток, две шоколадки и зажигалку — хотя сам он ничего не просил», — говорится в сообщении художника в Instagram.

На стене нарисована упряжка оленей. Поводья сходятся у стоящей рядом скамейки, на которой спит бездомный с мешками вещей, сообщают «Известия».

Бэнкси - псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссёра.

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