«Белые каски» требуют признать террористами

Сирия просит ООН признать запрещённой организацию «Белые каски».

По мнению Дамаска, это ограничит финансирование организации от некоторых западных компаний. Именно они контролируют их работу в Сирии, готовят провокации.

При этом в России неоднократно поднимали этот вопрос в ООН. Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что «Белые каски» связаны с «Джебхат ан-Нусрой» (организация запрещена в России). Они также причастны к убийствам мирного населения в Сирии, пишут «Известия». Сейчас «Белые каски» готовят инсценировки на юге провинции Идлиб.

Ранее Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии из-за критики деятельности организации «Белые каски».

«Белые каски» — это неправительственная добровольческая организация, действующая в Сирии на территориях, контролируемых оппозиционными группировками.

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