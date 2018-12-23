Белорусы получили доступ к иностранным банкам
Национальный банк Белоруссии (НББ) разрешил гражданам страны открывать расчетные счета в иностранных банках.
Однако в стране по-прежнему будет действовать запрет на перечисление денежных средств из белорусских банков на счет по учету вкладов в иностранном банке.
Также для физлиц сохранится требование получить разрешение регулятора на проведение валютных операций, связанных с движением капитала (покупка акций, недвижимости), передает Kommersant.
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