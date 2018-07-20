Белорусским шампиньонам закрыли дорогу в Россию

Белорусские шампиньоны с 24 июля не смогут импортироваться на территорию России, заявили в Россельхознадзоре.

Запрет вводится, чтобы предотвратить ввоз грибов из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.

Отмечается, что поставки шампиньонов будут возобновлены после проведения должностными лицами Россельхознадзора инспектирования белорусских производителей, сообщает агентство Nation news.