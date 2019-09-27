Беларусь призвала мир отказаться от ракет

Минск призвал все страны подписать соглашение об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности. С таким предложением в ООН выступил глава МИД Беларуси Владимир Макей.



Дипломат напомнил, что в августе прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он являлся одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры и символом окончания холодной войны.

При этом теперь существует угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут в различных регионах мира, добавил Макей.

Минск ранее предложил декларацию о неразмещении подобного вида оружия в Европе. И теперь, по словам дипломата, настало время начать работу по её реализации, пишет «РИА Новости».

Ранее США уже провели испытания крылатой ракеты, выходящей за рамки условий ДРСМД.