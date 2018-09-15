Бельгия выдала России финансировавшего ИГ террориста
Гражданин России, которого задержали в Бельгии по обвинению в финансировании террористов в Сирии, экстрадирован в Москву.
По данным ФСБ, Али Гехаев с 2015 года проживал в Евросоюзе, откуда осуществлял финансовую помощь террористической группировке «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ).
Гехаева задержали в Брюсселе в мае 2017 года. Спустя полтора года Бельгия удовлетворила запрос России о выдаче террориста, получив доказательства его преступной деятельности.
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