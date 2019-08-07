Бельгиец купил подлинник Рембрандта за 500 евро
Мужчина из Льежа (Бельгия) приобрел подлинную картину «Портрет Иисуса» Рембрандта за 500 евро. Полотно было куплено несколько лет назад у случайного знакомого.
По информации газеты The Brussels Times, друзья мужчины посоветовали ему отдать полотно на экспертизу. В тот момент и выяснилось, что купленная картина достигает в стоимости 30 миллионов долларов.
Сейчас «Портрет Иисуса» выставлен на продажу. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) — крупнейший представитель золотого века голландской живописи. По данным современных исследователей, его кисти принадлежат 346 картин.
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