Бельгиец купил подлинник Рембрандта за 500 евро

Мужчина из Льежа (Бельгия) приобрел подлинную картину «Портрет Иисуса» Рембрандта за 500 евро. Полотно было куплено несколько лет назад у случайного знакомого.

По информации газеты The Brussels Times, друзья мужчины посоветовали ему отдать полотно на экспертизу. В тот момент и выяснилось, что купленная картина достигает в стоимости 30 миллионов долларов.

Сейчас «Портрет Иисуса» выставлен на продажу. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) — крупнейший представитель золотого века голландской живописи. По данным современных исследователей, его кисти принадлежат 346 картин.