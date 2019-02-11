В Беларуси школьник ножом убил учительницу и подростка

В белорусском городе Столбцы школьник напал с ножом на учительницу и троих учащихся. В результате педагог и еще один подросток скончались.

Школьник попытался скрыться с места преступления, но позже был задержан ОМОНом. Для поимки подростка в шести районах Минской области ввели план «Сирена».

Как сообщает РБК, учащийся 2003 года рождения взялся на нож в ходе внезапного конфликта.

На месте работают следователи и оперативники. По факту убийства двух лиц возбуждено уголовное дело.

В 2018 году несколько аналогичных случаев произошли в российских школах. 15 января в Перми два подростка напали на учащихся и педагога во время учебных занятий. В результате пострадали 15 человек, учительница получила многочисленные резаные раны. Спустя несколько дней в Улан-Удэ подросток бросил в класс бутылку с зажигательной смесью и напал с топором на учителя и учащихся. В результате пострадали семь человек, в том числе педагог.