В Беларуси откроют производство конкурента пикапа УАЗ

В Беларуси начнут собирать пикап индийской марки Mahindra, похожий на российский УАЗ.

«Цена для нашего рынка еще не сформирована, но можем точно сказать, что (пикап Mahindra – прим.) дешевле УАЗа», - сообщил генеральный директор белорусского завода «Юнисон» Дмитрий Егоров.

По его словам, машина будет востребована у лесников, фермеров и дорожников.

Индийский Mahindra представляет собой полноприводный пикап с «мерседесовским» турбодизелем мощностью 140 лошадей с шестиступенчатой коробкой передач. Автомобиль имеет удобные сиденья, однако не отличается качественной внутренней отделкой. Машину будут выпускать как с одиночной кабиной, так и с двурядной, сообщает РБК.

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