В Беларуси не досчитались $800 млн из-за России

В Беларуси не досчитались $800 млн из-за России

belsat.eu

В Беларуси подсчитали потери от налогового манёвра России в нефтяной сфере. В настоящее ведутся переговоры по актуальным вопросам сотрудничества двух стран.

По словам министра финансов Белоруссии Максима Ермоловича, от налогового маневра РФ в нефтяной сфере экономика республики недополучит суммарно за два года $800 млн.

Россия является единственным поставщиком нефти в Белоруссию. Раньше поставки были беспошлинными и осуществлялись по внутренним российским ценам. Но налоговый маневр РФ приведет к тому, что к 2024 году стоимость сырья сравняется с более высокими мировыми ценами, пишет РБК.

Беларусь начала переговоры с Казахстаном по поставкам нефти. Белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что страна нацелена на альтернативы российскому сырью.

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