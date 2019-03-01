Беларусь согласилась на общий с Россией рубль

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности создать единую с Россией валюту. Эмиссионный центр он предложил разместить в Петербурге.

«Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет»,— сказал Лукашенко.

Он объяснил, что ключевым вопросом при обсуждении планов по выпуску единой валюты является проблема эмиссионного центра. Лукашенко допустил, что эмиссионный центр может расположиться в Петербурге, передает «Интерфакс».

«Не важно, где он будет, пусть будет в Питере — родина президента России, мой любимый город»,— сказал он.

Ранее Россия заявила о готовности субсидировать белорусские НПЗ в случае, если республика примет шаги по созданию единой валюты. Минск расценил предложение как принуждение к вхождению в состав России.