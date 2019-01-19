Беларусь сливает излишки российской нефти Украине

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признался, что Украина покупает российскую нефть через Беларусь.

В октябре прошлого года Россия заявила о прекращении поставок Беларуси нефтепродуктов сверх потребностей страны.

Отмечается, что Минск практически полностью обеспечивает себя продуктами переработки нефти, а излишки, закупленные в Москве, перепродает Киеву.

Эксперты говорят, что именно этот факт стал причиной резкого скачка цены на топливо - в некоторых регионах Украины — до 22,7%, передает РИА «Новости».