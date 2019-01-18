Беларусь отказалась переходить на российский рубль
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею создания единой с Россией валюты. Но это будет не российский рубль.
Президент заявил о возможном объединении с Россией путем введения единой валюты и унифицированного законодательства, но при сохранении за белорусами «собственной квартиры».
«Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России», - сказал он.
Лукашенко предложил создать эмиссионный центр на равных условиях, пишет РБК. В качестве примера он привел выпускающий евро Европейский центральный банк, в совет которого входят главы ЦБ 19 стран еврозоны.
Касаясь вопроса унификации налогового и таможенного законодательств, он предложил заимствовать из практики обеих стран самое лучшее.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о невозможности создания общих с Беларусью конституции, суда и парламента.
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