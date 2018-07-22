Беларусь обошла Россию по уровню реальных зарплат

Зарплаты граждан Беларуси выросли по сравнению с оплатой труда в России, говорится в исследовании Высшей школы экономики.

Экономисты сравнили уровень заработной платы в России, странах СНГ, Китае и Бразилии по паритету покупательной способности (показатель, уравнивающий покупательные способности валют различных стран - прим.). В расчетах специалисты использовали данные Всемирного банка, курс валют и уровень инфляции.

Зарплата в России за 2017 году оказалась выше показателей во многих странах СНГ и составила 1640 долларов. Единственным государством, кто обогнал Россию, стала Беларусь, где средний заработок составляет 1648 долларов, передает РБК.

Отмечается, что в 2011-2014 годах Россия стабильно опережала Беларусь по уровню реальных зарплат.