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Беларусь пообещала не сливать в Россию плохую водку и закуску

Беларусь пообещала не сливать в Россию плохую водку и закуску

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что несмотря на конфликт Москвы и Минска не станет поставлять в Россию «ни плохую водку, ни плохую закуску». Заявление прозвучало на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил, что страна имеет все возможности для производства качественных продуктов. «Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску.», - отметил он.

Глава Беларуси отметил, что в работе двух стран «всегда есть и будут» вопросы, однако стороны всегда смогут прийти к их решению, пишет «Коммерсантъ».

Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным 13 февраля. Им предстоить обсудить сближение стран Евразийского экономического союза.

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