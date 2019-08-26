Беженцев вышлют из Европы за отпуска
Германия хочет распространить на весь Евросоюз практику депортации беженцев, проводящих отпуска в своих странах. По словам инициаторов, статуса беженца заслуживают только те, кому грозит опасность.
На следующем заседании Европарламента в Брюсселе депутаты планируют поднять этот вопрос. По их мнению, нельзя спасать от войны на родине тех, кто готов приезжать в свои страны отдыхать. Значит им ничего не мешает проживать там, пишут «Известия».
В 2018 году за статусом беженца в Германии обратилось более 1,8 млн мигрантов. А во Франции, к примеру, 139 тыс. человек.
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