Беженцев вышлют из Европы за отпуска

Германия хочет распространить на весь Евросоюз практику депортации беженцев, проводящих отпуска в своих странах. По словам инициаторов, статуса беженца заслуживают только те, кому грозит опасность.

На следующем заседании Европарламента в Брюсселе депутаты планируют поднять этот вопрос. По их мнению, нельзя спасать от войны на родине тех, кто готов приезжать в свои страны отдыхать. Значит им ничего не мешает проживать там, пишут «Известия».

В 2018 году за статусом беженца в Германии обратилось более 1,8 млн мигрантов. А во Франции, к примеру, 139 тыс. человек.