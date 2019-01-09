Бежавших от долгов россиян нашли мертвыми в Камбодже

Супруги из Санкт-Петербурга с марта 2018 проживали в Камбодже, пытаясь спрятаться от коллекторов. В январе стало известно, что они скончались.

В российском консульстве сообщили, что причиной смерти 53-летнего Виктора Харламова и 58-летней Лилии Поспеловой стал инфаркт миокарда. Вещей и документов при них обнаружено не было.

Известно, что супруги уехали в Камбоджу из-за долгов. Пара не могла платить ипотеку и систематически получала угрозы от коллекторов. Тогда они решили купить билет в один конец.

В консульстве рассказали, что расследование действительных причин смерти россиян проводиться не будет. Такие мероприятия организуются по запросу родственников. По традиции страны, тела должны сжечь.

Друзья и знакомые семьи полагают, что причиной смерти могло стать как отравление, так и самоубийство из-за долгов. Знакомая Поспеловой уверена, что пара скончалась после распития аптечного спирта, который в Камбодже употреблять запрещено.

Брат погибшей рассказал «360», что пара набрала много кредитов с целью расплатиться с ипотекой. В Камбодже им также нечем было платить за жилье. Родственники заявили, что не собираются вывозить тела на родину.

Ранее сообщалось, что коллекторам в России запретили звонить должникам чаще двух раз в неделю и встречаться с ними более чем один раз в семь дней.