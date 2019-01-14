На базе госпроекта «Работа в России» создадут аналог LinkedIn

На базе госпроекта «Работа в России» создадут аналог LinkedIn

На базе сервиса «Работа в России» планируют создать платформу для поиска работы и подбора персонала, аналогичную LinkedIn. На проект, предусмотренный программой «Цифровая экономика», потратят около 360 млн руб. бюджетных средств.

Разработка платформы начнется в 2019 году. На усовершенствование портала до 2021 года выделят треть миллиарда рублей.

Участники рынка скептически отнеслись к идее создания российского аналога LinkedIn на базе «Работы в России». Президент и основатель SuperJob Алексей Захаров назвал сам сервис «полным провалом», а его поддержку считает «необоснованной тратой денег налогоплательщиков», пишет РБК.

Портал «Работа в России» (trudvsem.ru) действует с 2019 года. Он был запущен Рострудом. В 2018 году сайт посетили 4,5 млн пользователей.

LinkedIn с 2016 года заблокирован в России по требованию Роскомнадзора. Причиной прекращения его работы стало нарушение закона «О персональных данных».

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