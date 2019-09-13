Банковские счета Филиппа Киркорова заблокировали
Федеральная налоговая служба России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Информация размещена в базе ФНС «Банкинформ», по состоянию на 12 сентября 2019 года.
Отмечается, что у Киркорова заблокировали счета в «Сбербанке» и «СДМ-Банке».
При этом, генеральный директор артиста Геннадий Рыбак заявил, что первый раз слышит об этом и, возможно, это просто фейк, пишут «Известия».
Ранее французский музыкант Дидье Маруани подал в суд на народного артиста России Филиппа Киркорова и композитора Олега Попкова. Он потребовал взыскать с них 272 млн рублей за плагиат.
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