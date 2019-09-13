Банковские счета Филиппа Киркорова заблокировали

Федеральная налоговая служба России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Информация размещена в базе ФНС «Банкинформ», по состоянию на 12 сентября 2019 года.

Отмечается, что у Киркорова заблокировали счета в «Сбербанке» и «СДМ-Банке».

При этом, генеральный директор артиста Геннадий Рыбак заявил, что первый раз слышит об этом и, возможно, это просто фейк, пишут «Известия».

Ранее французский музыкант Дидье Маруани подал в суд на народного артиста России Филиппа Киркорова и композитора Олега Попкова. Он потребовал взыскать с них 272 млн рублей за плагиат.