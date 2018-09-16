В банкомате Москвы обнаружили поддельные купюры на 1,5 млн рублей
В одном из банкоматов столицы найдены фальшивые купюры на полтора миллиона рублей. Подделку обнаружили инкассаторы в ходе выемки денег.
Из пятисот купюр 319 были фальшивыми, уточняет агентство «URA.RU». Известно, что деньги мошенники перевели на свои счета.
Ранее некоторые банкоматы прекратили принимать пятитысячные купюры. Причиной тому стал массовый вброс фальшивых банкнот в августе-сентябре текущего года.
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