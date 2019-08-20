Банкиры предложили новый способ борьбы с мошенниками

Ассоциация банков России (АБР) выступила с инициативой о внесении поправок в законодательство, которые позволят блокировать карты получателя, если есть подозрения в зачислении на них мошеннических средств. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова.



Согласно поправкам, банк получателя платежа должен будет заморозить оспариваемый перевод на срок до 30 рабочих дней и такая мера должна будет способствовать искоренению ныне широко применяющихся мошеннических схем.

«Ключевым драйвером для продвижения такого решения стало многократное увеличение числа уголовных дел по экономическим преступлениям, ― отметила в разговоре с «Русской Планетой» вице-президент по мобильной и электронной коммерции РФИ банка Елена Чижевская. ― По данным МВД за последний год их количество стало в 8 раз больше. Примечательно, также, что в направлении усиления контроля работают и представители банковского сообщества, и представители власти в лице Центрального Банка».

Однако, инициатива об односторонней блокировке банковских карт, имеющей безуведомительный характер, должна быть грамотно проработана, считае эксперт. Чижевская напомнила, что существуют реальные риски массовых ошибочных применений нововведения в отношении добропорядочных граждан. Должен быть предварительно протестирован механизм работы с банковскими клиентами, которые могут подтвердить свои доходы и хотят максимально быстро разрешить ситуацию с блокировкой, отметила Чижевская.