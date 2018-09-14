Банки Кипра разрешили россиянам вывести деньги со счетов
Банки Кипра разрешили россиянам, попавшим в американский санкционный список, вывести деньги с замороженных счетов.
Также финансисты Кипра рекомендуют клиентам из России отказаться от долларовых расчетов на фоне ужесточения ограничительных мер США.
Совет бизнесменам дается в рамках предосторожности - финансовые операции могут вызвать вопросы со стороны американского банка-корреспондента, сообщает «URA» со ссылкой на РБК.
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