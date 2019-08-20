Банки в РФ хотят блокировать карты из-за «подозрительных» денег

Российские банки предложили блокировать карты сроком до 30 дней при подозрительном зачислении денег, полученных мошенническим путем. Эксперты опасаются, что идея ударит по добросовестным россиянам.

В конце августа Ассоциация банков России проведет заседание комитета по информационной безопасности с участием Банка России, на котором будут обсуждаться соответствующие поправки. Идею блокировать карты озвучили банкиры как меру борьбы с выводом похищенных у клиентов средств.

К закону «О национальной платежной системе» предложено добавить поправку, предусматривающую приостановку использования карты до подтверждения легитимности перевода. Предполагается, что карта будет разблокирована в течение трех дней, но при получении отправителем талона-уведомления в полиции блокировка может действовать до месяца, пишет «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось о возможном уходе из России иностранных платежных систем Visa и MasterCard. Это связывали с поправками в закон «О национальной платежной системе».