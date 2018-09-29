Банки готовятся повысить ставки по ипотекам

Банки готовятся повысить проценты по ипотекам вслед за решением Центробанка увеличить ключевую ставку. Об этом сообщили несколько кредитных организаций.

В августе средняя ставка по ипотекам составила 9,42%. В середине сентября ЦБ увеличил ключевую ставку на 0,25% - до 7,5% годовых. Вслед за этим выросли ставки по ипотекам.

В частности, госкомпания «Дом.рф» повысила ставки по кредитам на жилье: теперь они составляют 10-10,25% годовых вместо прежних 9-9,25%.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф также сообщал о скором подорожании ипотечных и потребительских кредитов. При этом он отмечал временный характер повышений.

Как показал опрос РИА Новости, сейчас некоторые банки задумались над повышением кредитных ставок. В частности, соответствующее решение уже принял «Транскапиталбанк»: он увеличил ставки на один процент. Над повышением ставок задумались банки «Открытие» и «Бинбанк».