Банки обяжут уведомлять должников о коллекторах по SMS

Комитет Госдумы по финансовому рынку работает над законопроектом, который обяжет банки предупреждать должников об участии коллекторов в вопросе взыскания задолженности. Уведомления предлагается направлять посредством SMS или по электронной почте.

По мнению главы комитета нижней палаты парламента России Анатолия Аксакова, такие уведомления будут эффективнее, чем заказное письмо, отправленное почтой. Многие граждане не знают, что к взысканию долгов привлечены коллекторские службы.

«При этом взыскатели не всегда работают законно — например, они могут позвонить заемщикам и их родным ночью или рано утром или рассказать о проблемах работодателю», — сказал Аксаков.

В «Сбербанке», ВТБ и «Почта Банке» данную инициативу поддержали, отмечают «Известия».

В начале ноября сообщалось, что долги россиян по ЖКХ могут передать коллектором. Общая сумма задолженности превышает 500 млрд рублей.

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Места: Россия
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