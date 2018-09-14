В Банке России рассказали о будущих темпах инфляции в 2018-2019 годах

По данным регулятора, к концу 2018 года инфляция в России составит 3,8-4,2%.

Отмечается, что в первой половине 2020 года годовая инфляция вернется к 4%. К этому моменту эффекты повышения налога на добавленную стоимость и ослабления рубля уже исчерпают себя.

Ранее Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП на 2018-2019 годы на уровне апрельского прогноза – от 1,7% до 1,5% соответственно, передает «Экономика сегодня».