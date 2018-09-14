В Банке России рассказали о будущих темпах инфляции в 2018-2019 годах
По данным регулятора, к концу 2018 года инфляция в России составит 3,8-4,2%.
Отмечается, что в первой половине 2020 года годовая инфляция вернется к 4%. К этому моменту эффекты повышения налога на добавленную стоимость и ослабления рубля уже исчерпают себя.
Ранее Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП на 2018-2019 годы на уровне апрельского прогноза – от 1,7% до 1,5% соответственно, передает «Экономика сегодня».
Следующая новость Россия собирается навести порядок во всех лесничествах страны
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии