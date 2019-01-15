Банкам РФ запретили переводы организатору азартных игр в сети

Федеральная налоговая служба установила запрет для банков на перевод денежных средств компании Victory 777 N.V., которая является оператором нелегального интернет-казино Azino777 («Azino три топора»).

По данным налоговиков, организация осуществляла деятельность по организации азартных игр с нарушениями. С 27 декабря компапния Victory777 N.V. числится в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении незаконной деятельности.

Фирма принимала оплату через сайты, содержащие наименование Azino, пишут «Ведомости». С 14 января банкам и платежным системам запрещено переводить деньги в адрес фирмы.

Операторы связи Tele2, «Мегафон» и Beeline сообщили, что не переводят деньги Victory777 N.V. О прекращении переводов заявили Webmoney, Qiwi и «Яндекс.Деньги». В МТС, через который можно вывести выигрыш, подчеркнули, что соблюдают законодательство.

Напомним, онлайн-казино в России запрещены. Сайт Azino777 внесен в реестр запрещенных в России ресурсов. В первой половине 2018 года Azino777 являлся крупнейшим рекламодателем на российском рынке онлайн-видео. Крупнейшими площадками для размещения их рекламы стали сайты с пиратскими копиями фильмов.