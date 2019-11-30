Банк «Русский стандарт» увеличил прибыль на 5,1 млрд рублей
Прибыль банка «Русский стандарт» по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам трех кварталов 2019 года. Она достигла 5,1 миллиарда рублей, то есть рост составил 29%. Об этом рассказал председатель правления банка Александр Самохвалов, сообщил телеканал «360».
Кредитный портфель финансовой организации увеличился на 14,5 миллиарда рублей (16%) по сравнению с тремя кварталами 2018 года. Кроме того, за январь-сентябрь чистая процентная маржа выросла с 8,3 до 10,3%. А доходность капитала (RoE) остается выше 27% по итогам вышеуказанного периода 2019 года.
Рост кредитного портфеля физических лиц произошел благодаря обновлению продуктовой линейки. «Русский стандарт» приступил к работе на постоянной основе по выдаче кредитов наличными, в частности предлагается лучшая ставка определенному клиенту по технологии Risk-Based Pricing. Помимо этого в банке вывели на новый уровень рассрочку. Теперь ее можно оформить на любую покупку на год по кредитной карте. Еще в третьем квартале сотрудники запустили кредитную карту Platinum 100. Она позволяет пользоваться кредитными средствами в течение 100 дней без процентов.
«Русский стандарт» подготовил для клиентов инновационные сервисы. Физические лица могут взять ипотеку, получить дебетовые карты «Мир», воспользоваться мобильным приложением для предоплаченных карт. А еще организация обновила мобильное приложение RSB Mobile. После этого стали доступны С2С переводы через Систему быстрых платежей (СБП), а мобильный банк научился делать с QR-кодами все доступные популярные операции. Среди них: оплата через СБП, а также загрузка в приложение чеков, которые не отобразились автоматически.
«Русский стандарт» полностью оснастил свою сеть бесконтактными банкоматами.
Новыми финансовыми технологиями могут воспользоваться и клиенты по эквайрингу.
«Вместе с “Ростелекомом” мы внедрили сервис оплаты покупок в магазинах с использованием технологии распознавания лица (при помощи биометрических данных, полученных из Единой биометрической системы). Реализована возможность приема оплаты через СБП как по статическому QR-коду, который особенно удобен для благотворительных пожертвований, так и по динамическому — он пользуется популярностью у крупнейших розничных ритейлеров», — рассказал Самохвалов.
Помимо этого клиентам позволили воспользоваться QR-кодом для онлайн-оплаты на сайте продавца. А частные инвесторы теперь пополняют брокерские счета с использованием СБП. Еще запущен сервис безналичной оплаты чаевых, в этом помогает международная платежная система Visa в России.
«Русский стандарт» привел еще немного статистики. Расходы на резервы составили 3,7 миллиарда рублей. За три квартала 2019 года стоимость риска практически не изменилась: 4% по сравнению с 3,9% за аналогичный период 2018-го. И это при том, что произошел существенный рост качественного кредитного портфеля. Это объясняется консервативным подходом организации к оценке рисков в нынешней и предполагаемой экономической ситуации.
Кроме того, в банке рассказали про рост чистого процентного дохода на 24,3%. Это при условии, что вычитаются резервы на обесценение. Процентный доход достиг суммы в 30,6 миллиарда рублей, то есть рост составил 8,6%. А процентный расход — 12,7 миллиарда рублей. Снижение составило 6,6% по сравнению с 2018 годом. Резкий рост можно заметить и в комиссионных доходах — 10,3%.
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