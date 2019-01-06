Банк России сообщил о серьезных изменениях в ОСАГО к 2021 году

В течение трех лет при расчете полиса ОСАГО могут исключить территориальный коэффициент и коэффициент мощности. Об этом рассказал начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по ЦФО Кирилл Табаков.

В Центробанке убеждены, что страховщик сам должен смотреть на плотность движения, качество дорог и другое, говорит он. В настоящее время стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности отличается в разных регионах. Например, ОСАГО в Свердловской области обойдется в 3,6 тыс. руб., а в Курганской – 1,98 тыс. руб.

Табаков рассказал, что к 2021 году могут отменить коэффициент мощности. По его словам, самые распространенные машины обладают двигателем от 71 до 100 л.с., а для них действует повышающий тариф.

Отменив данный коэффициент, страховщики смогут повысить тариф в пределах 40%, рассказал Табаков в интервью «Российской газете». Сейчас при мощности от 120 л.с. тариф вырастает на 40%, а от 150 л.с. – на 60%.

С 9 января расширены на 20% минимальная и максимальная ставки базового тарифа по ОСАГО. Если прежде ценовой коридор составлял 3432-4118 руб., то теперь - 2746-4942 руб.