Банк России разработал меры по поддержке кредитования бизнеса

Центробанк разработал меры поддержки банковского кредитования для мелкого и среднего бизнеса. Они предусматривают развитие инструментов лизинга и факторинга, а также повышение их доступности для предпринимателей.

Дорожная карта по развитию финансирования предпринимательства была представлена бизнес-объединениям и участникам рынка финансов 9 октября на заседании ЦБ РФ. В документе указаны основные проблемы, которые препятствуют развитию банковского кредитования МСП, обозначены основные меры для развития, а также ожидаемый результат.

Так, доступность финансовых услуг для бизнеса планируют повысить с помощью концепции «цифровой клиент», сообщает Агентство экономической информации «Прайм». Это позволит перейти на электронный способ взаимодействия между предпринимателем и банком, что увеличит скорость обслуживания. Росту эффективности финансирования будет способствовать повышение финансовой грамотности, отмечают разработчики.