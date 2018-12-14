ЦБ РФ повысил ключевую ставку в борьбе с высокой инфляцией

Совет директоров Банка России второй раз за год повысил ключевую ставку. Теперь она составляет 7,75% годовых.

В сообщении регулятора говорится, что это решение направлено на предупреждение инфляционных рисков, которые сохраняются на повышенном уровне. Банк России объясняет, что до сих пор остается неопределенность относительно реакции цен на повышение НДС с января 2019 года.

Учеличение ставки позволит избежать устойчивого закрепления инфляции на высоком уровне, пишет «Коммерсантъ». Планируется, что по итогам 2019 года она составит 5-5,5%, к 2020 года инфляция вернется к 4%.

На предыдущем заседании 26 октября Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5%. До этого в сентябре произошло повышение на 0,25 базисных пунктов. Следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки состоится 8 февраля.

Два года назад ставка ЦБ составляла 11%, к сентябрю 2016 года она снизилась до 10%, а в 2017 достигла 9,75%.