Банк России оценил ущерб от финансовой пирамиды «Кэшбери»

Ущерб от деятельности сети компаний «Кэшбери» в России может составлять от 1 до 3 млрд рублей. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По его словам, в соцсетях и мессенджерах «Кэшбери» состоят несколько сотен тысяч человек. «Но мы понимаем, что большая часть из них накручена, часть из них рекламная, боты, понятное дело. Людей, которые реально перечисляли деньги, их меньше», - сказал Лях.

Он указал, что 12 ноября в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по иску прокуратуры о блокировке информации, распространяемой через сайт «Кэшбери», пишет Агентство экономической информации «Прайм».

Ранее Центробанк сообщил о выявлении в работе группы российских и иностранных компаний под брендом «Кэшбери» признаков финансовой пирамиды. Организации работали, основываясь на принципах сетевого маркетинга. Они привлекали деньги в рублях и криптовалюте, не имея лицензии ЦБ РФ на предоставление финансовых услуг. Эксперты сообщают о нескольких десятках тысяч человек, ставших жертвами «Кэшбери».