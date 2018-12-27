Банк России отозвал лицензии у пяти крупнейших форекс-дилеров

Центробанк РФ 27 декабря аннулировал лицензии пяти крупнейших в стране форекс-дилеров. Прежде в стране работали девять профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Речь идет о таких организациях, как «Форекс клуб», «Телетрейд групп», «Альпари форекс», «Фикс трейд» и «Трастфорекс». Действие лицензий прекратится 27 января 2019 года.

Центробанк назвал причинами отзыва лицензий неоднократные нарушения в течение года, в числе которых неисполнение предписаний ЦБ, предоставление неверной отчетности, неправильный расчет размера собственных средств, недостоверная информация на сайтах компаний.

Работать в качестве форекс-дилеров остались «Финам форекс», «ВТБ форекс», «ПСБ-форекс» и «Альфа-форекс», пишут «Ведомости». Последняя организация получила лицензию 21 декабря.

С 1 октября 2015 года компании, работающие на рынке форекс-услуг, обязаны проходить процедуру лицензирования. Деятельность форекс-дилеров является исключительной и не может совмещаться с другой работой на рынке ценных бумаг.