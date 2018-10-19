ЦБ РФ отозвал лицензии у «Риал-кредита» и «ВостСибтранскомбанка»

Центробанк 19 октября отозвал лицензии на проведение банковских операций у иркутского «ВостСибтранскомбанка» и московского «Риал-кредита». В учреждениях работает временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Как объясняет ЦБ РФ, у «Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка» возникли проблемы из-за небольшого запаса собственных средств. Длительное время организация осуществляла «схемные» и непрозрачные сделки.

Банк также проводил «фиктивные» операции для сокрытия большой недостачи в кассе и вывода высоколиквидных активов на сумму свыше 130 млн рублей. Информацию об этих операциях направят в правоохранительные органы.

У «Риал-кредита» отозвана лицензия в связи с неисполнением законов, регулирующих банковскую деятельность, и нарушением требования статей «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«ВостСибтранскомбанк» является участником системы страхования вкладов. Выплаты вкладчикам начнутся 2 ноября, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».