ЦБ РФ обозначил пределы роста тарифов на ОСАГО

Расширение тарифного коридора в рамках реформы ОСАГО должно привести к росту цен полисов не более чем на 1,5%. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

По его словам, Центробанк постоянно проводит расчеты, чтобы оценить влияние либерализации на стоимость ОСАГО. Регулятор уже трижды рассчитывал тарифные ставки и пришел к выводу, что рост стоимости не должен превысить 1,5%.

Минфин разработал поправки в закон об ОСАГО, согласно которым с 1 января 2019 года по 1 сентября 2020 года страховые компании смогут устанавливать стоимость полиса на 30% выше или ниже базовых тарифов, а с 1 сентября 2020 года – на 40% выше или ниже действующих расценок. Коридор базового тарифа колеблется в пределах от 3,432 до 4,118 тыс. рублей, напоминает Агентство экономической информации «Прайм».

Вместе с этим ведомство предложило отменить коэффициент мощности с будущего года, а с 1 сентября 2020 года – отказаться от использования в расчетах регионального коэффициента.