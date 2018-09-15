Банк России изменил прогноз по ценам на нефть
Центробанк увеличил базовый прогноз по ценам за баррель нефти на 2018-2020 годы. В 2018 году стоимость нефти ожидается на уровне 69 долларов.
В 2019 году эта цена опустится до 60 долларов, а в 2020 году она достигнет уровня 55 долларов за баррель, передает «Коммерсантъ».
В докладе Банка России говорится, что пересмотр связан с сокращением добычи нефти в Венесуэле и в Иране, а также со снижением объемов поставок из Ливии и Канады.
В прошлом докладе стоимость барреля нефти на 2018 год закладывалась на уровне 67 долларов, в 2020 году – 50 долларов.
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