Банк «Открытие» выкупит бренд у бывшего владельца за 5 млрд рублей

Банк «Открытие» подписал договор о покупке бренда с бывшим владельцем «Открытие холдингом». Сумма сделки составила 5 млрд рублей.

В пресс-службе холдинга сообщили, что сделка еще не закрыта. В банке также подтвердили покупку прав на бренд, при этом сумму сделки разглашать не стали, но отметили, что средства пойдут на погашение долга финансового учреждения перед банком.

«Договор действительно подписан. Мы не раскрываем сумму сделки, поскольку она в настоящий момент еще не завершена», - заявили в кредитной организации.

Документы о смене собственника бренда направлены в Роспатент, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Глава банка Михаил Задорнов в начале сентября сообщал, что долг холдинга перед банковской группой «Открытие» составляет 320-350 млрд рублей. Он отмечал, что идут переговоры по обмену долга на ряд активов, в том числе товарных знаков, стоимость которых оценили в 5 млрд рублей.

Банк более года существовал под брендом, который ему не принадлежал. В августе 2017 года кредитная организация попала под санацию Центробанка, а права на товарные знаки остались у бывшего владельца - «Открытие холдинга».