СМП Банку, находящемуся под санкциями США, разрешили работать со спецсчетами участников госзакупок. Это следует из постановления правительства.

Ранее требования для участия в госзакупках предусматривали открытие спецсчетов в одном из 18 банков, в том числе, в «Сбербанке», «Промсвязьбанке», ВТБ или других. Теперь власти расширили этот перечень, и в него вошли все банки, попавшие под санкции до 1 января 2015 года, в том числе СМП Банк братьев Ротенбергов.

СМП Банк – главный банк финансовой группы, в которую входят также «Мособлбанк», «Финансбизнесбанк», «Инресбанк», а также лизинговая компания и страховщик «СМП Страхование». Владельцами контрольного пакета акций являются Аркадий 923,48%) и Борис (43,22%) Ротенберги. Банк с 2014 года находится под санкциями, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

На 1 октября СМП Банк занимал 24-е место в банковской системе России. Его активы составляют 428,4 млрд рублей.