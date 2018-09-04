Балашиху продолжают огораживать шумозащитными экранами

Дополнительные шумозащитные экраны общей протяженностью около 300 метров установили вдоль трассы М-7 «Волга» в подмосковной Балашихе.

Экраны высотой в восемь метров установили по просьбам жителей.

Отмечается, что все экраны изготовлены из современных звукоизолирующих композиционных материалов, передает «Подмосковье сегодня».