Балашиху продолжают огораживать шумозащитными экранами
Дополнительные шумозащитные экраны общей протяженностью около 300 метров установили вдоль трассы М-7 «Волга» в подмосковной Балашихе.
Экраны высотой в восемь метров установили по просьбам жителей.
Отмечается, что все экраны изготовлены из современных звукоизолирующих композиционных материалов, передает «Подмосковье сегодня».
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