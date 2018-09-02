Багдад и Тегеран отказались от доллара в торговых взаиморасчетах

Иран и Ирак отказались от использования долларов для взаиморасчетов в торговле.

Председатель ирано-иракской торговой палата Яхья аль-Эсхак сказал: «Американский доллар исключен из списка валют, используемых Ираном и Ираком в их торговых расчетах».

Теперь Багдад и Тегеран будут использовать иранский риал, евро и иракский динар, сообщает «Интерфакс». Еще одной формой торговых операций станет обмен товаров на товары между компаниями.

Ранее стало известно, что Россия пытается избавиться от диктата доллара. С этой целью страна стала больше покупать золото и избавляться от гособлигаций США.