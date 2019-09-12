Две бабушки распилили качели ножовкой ради подружки
Две пенсионерки в поселении Бегуницкое Ленинградской области распилили ножовкой детские качели на площадке после жалоб своей 90-летней подруги на детский шум.
Инцидент произошел на глазах малышей и присматривающих за ними родителей. После того, как видеозапись случившегося попала в сеть, местная администрация обратилась в заявлением в полицию.
Теперь заботливых бабушек ждет штраф за порчу имущества поселения, сообщает РИА «Новости».
Ранее был арестован напавший на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой безработный, который хотел полакомиться с «царского стола».
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