Две бабушки распилили качели ножовкой ради подружки

Две пенсионерки в поселении Бегуницкое Ленинградской области распилили ножовкой детские качели на площадке после жалоб своей 90-летней подруги на детский шум.

Инцидент произошел на глазах малышей и присматривающих за ними родителей. После того, как видеозапись случившегося попала в сеть, местная администрация обратилась в заявлением в полицию.

Теперь заботливых бабушек ждет штраф за порчу имущества поселения, сообщает РИА «Новости».

Ранее был арестован напавший на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой безработный, который хотел полакомиться с «царского стола».